In Deventer is zondagavond door een aanrijding tussen een personenauto en een voertuig van de brandweer een dode gevallen. Degene die is overleden, zat in de personenauto.

Het ongeval had plaats op de Zutphenseweg, meldde de politie. Het brandweervoertuig had de sirene en zwaailichten aanstaan. Agenten die achter de brandweerwagen reden zagen de aanrijding gebeuren.