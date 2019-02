Dode man Zuidoost pleegde zelfmoord

De man die maandagavond om het leven kwam in Amsterdam-Zuidoost beroofde zichzelf van het leven bij het zien van de arriverende politie. Kort daarvoor was er in een portiek aan de Maasdrielhof een schietincident, waarbij een 50-jarige man gewond raakte. Hij is volgens de politie buiten levensgevaar.

Drie verdachten vluchtten na de schietpartij, die rond 20.15 uur plaatshad. Bij het doorzoeken van de omgeving trof de politie een kilometer verderop aan de Huntumdreef een man aan, die daarop zelfmoord pleegde. De politie wil niet zeggen hoe hij dat heeft gedaan. Of de man betrokken was bij het schietincident, is nog niet bekend. Ook zijn identiteit is nog niet bekend.