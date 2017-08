De politie heeft dinsdag in een huis in Rotterdam-Zuid een dode man gevonden. Twee mannen zijn aangehouden en worden nog verhoord.

Agenten gingen naar de woning aan de Wolphaertsbocht na een melding over een vechtpartij. De politie gaat uit van een misdrijf. Over de identiteit van het slachtoffer en de verdachten is niets bekendgemaakt.