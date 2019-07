In een huis in Berkel en Rodenrijs heeft de politie een dode man aangetroffen. Enkele mannen die in de woning aan de A.H. Verweijweg aanwezig waren, zijn aangehouden en voor verhoor meegenomen naar het bureau.

Of het gaat om een misdrijf, een ongeval of een andere doodsoorzaak kon een woordvoerster niet zeggen. „We doen onderzoek in de woning en dat kan je maar een keer goed doen.”