Dode man in vijver Rosmalen door misdrijf

Een 53-jarige man die vorige maand dood werd aangetroffen in een vijver in zijn woonplaats Rosmalen is door een misdrijf om het leven gekomen. Dat heeft sectie op zijn lichaam uitgewezen.

De man was al langere tijd vermist. Hij verliet op woensdag 2 januari zijn appartement in Rosmalen. De recherche was sinds die tijd naar hem op zoek en hield rekening met verschillende scenario’s, waaronder een misdrijf.

In een bosgebied van landgoed De Wamberg in Berlicum werd eerder gezocht naar hem. Ook leidde het onderzoek de politie naar de omgeving van Breda/Bavel, waar hij op de dag van zijn verdwijning mogelijk een afspraak had. In een vijver op het voormalige terrein van de GGZ in Rosmalen werd in april uiteindelijk zijn lichaam gevonden. Eerst waren er geen aanwijzingen voor een misdrijf, maar er werd besloten toch sectie te doen.

Nu het toch om een misdrijf gaat, is de politie een groot onderzoek gestart. Zij roept getuigen op zich te melden.