Dode man in coldcasezaak na 20 jaar geïdentificeerd

Na ruim twintig jaar is de man geïdentificeerd die in 1999 vastgebonden met een ketting in de Ringvaart bij Haarlemmermeer werd aangetroffen. Dankzij een DNA-onderzoek uitgevoerd door de politie Amsterdam is duidelijk geworden dat het gaat om de toen 55-jarige Sefer Yildirim.

Volgens de politie heeft de familie meegewerkt aan het DNA-onderzoek. Een deel van de familie wilde onlangs zien waar de overledene sinds 1999 begraven ligt. Ze hebben het graf bezocht. De familie is volgens de politie verdrietig maar blij dat er duidelijkheid is over zijn lot.

De politie hoopt de zaak alsnog te kunnen oplossen. Uit het onderzoek blijkt dat de man enkele maanden in het water moet hebben gelegen voordat hij gevonden werd. Ook had hij een oude kogel in de knie, zodat hij voor zijn overlijden waarschijnlijk mank moet hebben gelopen. Voor de coldcasezaak is in april 2018 weer aandacht gevraagd.