In polder De Dood in natuurgebied de Biesbosch is woensdag een dode man gevonden. De politie meldt dat het slachtoffer werd aangetroffen op een boot die lag aangemeerd bij het dorp Drimmelen (Noord-Brabant).

Een woordvoerder kan nog niet zeggen of het gaat om een misdrijf of een natuurlijke dood, maar noemt zelfdoding onwaarschijnlijk.