De man die maandagochtend dood werd gevonden in een woning aan het Nassauplein in Venray, blijkt door een noodlottig ongeval om het leven te zijn gekomen. Dat maakte de politie bekend na onderzoek.

Aanvankelijk had de politie twijfels over de doodsoorzaak en sloot een misdrijf niet uit. Maar daarvan is geen sprake, aldus de politie.