In het water van de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort is zondagochtend een dode man gevonden. Het gaat om een 25-jarige man uit Polen. Uit onderzoek van de schouwarts bleek dat het slachtoffer door verdrinking om het leven is gekomen.

De politie heeft nog geen idee hoe de man in het water terecht is geraakt en is op zoek naar getuigen die mogelijk meer kunnen vertellen over de zaak.