Dode man gevonden in Limburg na achtervolging

De politie is in het Limburgse Ospel bezig met onderzoek nadat op straat een dode man was gevonden. Mogelijk is er een verband met een auto die verderop in een greppel staat. Afgelopen nacht was er een achtervolging vanuit Brabant en daar heeft die auto wellicht weer mee te maken.

De politie achtervolgde de - gestolen - auto afgelopen nacht vanuit Brabant, maar verloor die bij Nederweert uit het zicht. Vroeg in de morgen werd in de greppel in Ospel een auto gevonden. Die was leeg: de inzittenden waren spoorloos. Tijdens een zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. Mogelijk heeft hij in de auto gezeten.

Verder is er in de buurt ook een fiets gestolen. De politie houdt er rekening mee dat die is meegenomen door iemand die ook in de auto zat.