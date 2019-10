In Den Dungen (Noord-Brabant) is in de nacht van donderdag op vrijdag een dode man gevonden in een drugslab. De politie vermoedt dat er in het lab iets fout is gegaan, waardoor de man om het leven is gekomen.

Het lichaam werd gevonden in een bedrijfspand aan de Spekstraat. Verdere details zijn niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht.