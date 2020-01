De politie heeft zaterdagochtend een dode man uit een auto in een waterloop aan de Tweede Compagnonsweg in het Friese Bontebok gehaald. Volgens de politie gaat het om een 24-jarige man uit de gemeente Heerenveen die de wagen bestuurde.

Duikers van de brandweer hebben in het water gezocht naar mogelijke andere inzittenden, maar er werd niemand aangetroffen. Hoe de auto in het water belandde, is onbekend.