Dode man gevonden in auto Enschede

In een auto in Enschede is afgelopen nacht een dode man gevonden. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

Een voorbijganger waarschuwde de politie, die het gebied heeft afgezet. Volgens een woordvoerster is er een vermoeden wie het slachtoffer is, maar ze kon daar nog niets over zeggen. Er is een groot rechercheteam op de zaak gezet.

De auto stond op de kruising van de Brinkstraat en de Palembangstraat voor de shisha-bar LuxXx Lounge, die eerder in het nieuws kwam door verschillende incidenten. Zo werd het pand beschoten en werd er brand gesticht. Onderzocht wordt of de gewelddadige dood van het slachtoffer iets met die incidenten te maken heeft.