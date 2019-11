Dode man gevonden bij kantoor in Eindhoven

Een passant heeft donderdagochtend een dode man gevonden bij een gebouw aan de Fuutlaan in Eindhoven. Volgens de politie gaat het om het stoffelijk overschot van een 31-jarige man uit Boxtel. De politie gaat ervan uit dat hij door een misdrijf om het leven is gekomen.

De man lag tussen een spoorlijn en het gebouw, dat dienst doet als Regionaal Informatie Expertise Centrum (RIEC). In dat pand delen overheidsdiensten informatie over georganiseerde criminaliteit in Brabant en Zeeland. De politie benadrukt dat er geen verband is tussen het het slachtoffer en het RIEC.

De politie stelde donderdag een buurt- en sporenonderzoek in. Over de toedracht van het misdrijf is niets bekend.