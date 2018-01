Dode man Enschede was 25-jarige inwoner

De dode man die vrijdag in Enschede op de kruising van de Brinkstraat en de Palembangstraat dood werd aangetroffen in zijn auto is een 25-jarige inwoner uit die plaats. Uit onderzoek blijkt dat op hem is geschoten, maakte de politie zondag bekend.

De politie wil heel graag weten met wie de man contact heeft gehad in de laatste uren voor zijn dood. De politie zoekt vooral naar een lichtkleurige auto die rond die tijd is gesignaleerd op de Madioenstraat. De politie wil ook graag in bezit komen van beelden van beveiligingscamera’s of dashcams die kunnen helpen bij het oplossen van deze zaak.

De auto met daarin het slachtoffer stond voor de shisha-bar LuxXx Lounge. Deze bar was eerder ook al in het nieuws wegens verschillende incidenten. Zo werd het pand beschoten en werd er brand gesticht. Onderzocht wordt of de gewelddadige dood van het slachtoffer iets met die incidenten te maken heeft.