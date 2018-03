Dode man Coevorden slachtoffer schietpartij

De man die zondag zwaargewond werd aangetroffen in Holtheme (Overijssel) en korte tijd later overleed, blijkt het slachtoffer van een schietpartij. Dat meldde de politie maandag. Het slachtoffer is een 28-jarige inwoner van Coevorden.

De politie hield zondag een 28-jarige man uit Coevorden aan omdat die op het politiebureau in zijn woonplaats had geschoten met een vuurwapen. De man maakte melding van de eerdere schietpartij. De politie ging op zoek in de omgeving en trof op de Haandrik in Holtheme het zwaargewonde slachtoffer aan.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of de twee mannen elkaar kenden. Ook is niet duidelijk waarom de aangehouden man op het politiebureau schoot.