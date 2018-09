In een woning aan de C. J. K. Van Aalstraat in de Amsterdamse wijk Zeeburg is door een politie het lichaam gevonden van een dode man. Over de oorzaak van zijn overlijden is nog niets bekend.

De recherche doet onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot zijn overlijden. De politie verwacht daarover zondag meer mededelingen te kunnen doen.