In de Jacob van Heemskerckstraat in Alkmaar is dinsdagochtend een dode man aangetroffen op straat. Een voorbijganger meldde het en schakelde de politie in. Volgens de politie gaat het om een 60-jarige man uit Alkmaar.

Over de toedracht kan ze nog niks zeggen. „We doen onderzoek en houden rekening met alle scenario’s”.