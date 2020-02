Dode incident Wageningen is bewoner van pand zorginstelling

Door een incident in een huis voor begeleid wonen aan de Morel in Wageningen is woensdagavond een bewoner van dat huis om te leven gekomen. Twee andere mensen raakten gewond. De overige bewoners van het pand zijn tijdelijk ondergebracht op andere locaties.

Dat heeft een woordvoerster van het Regionaal Instituut Begeleid Wonen (RIBW) Arnhem & Veluwe Vallei donderdag gezegd. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd in het huis. Er wordt gesproken met getuigen uit het huis en in de buurt. Ook de technische recherche is ingeschakeld.

In het pand wonen rond de vijftien mensen met een psychiatrische achtergrond. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig volgens het RIBW. Of de gewonden begeleiders of bewoners van het huis zijn, wilde het RIBW niet zeggen.

Het gebouw aan de Morel is sinds vorig jaar in gebruik als huis voor begeleid wonen. Buurtbewoners waren niet blij met de komst van de groep cliënten, omdat ze onrust vreesden. Het RIBW zoekt uit of het klopt dat er vaak politie voor de deur staat.

De instelling wil ook van de politie weten hoe lang het heeft geduurd voor er woensdagavond is gereageerd op alarmtelefoontjes naar 112. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat ze driemaal moesten bellen en te horen kregen dat er geen politiewagen beschikbaar was. „Wij willen zelf ook heel graag weten hoe het optreden rond de melding is verlopen. We zijn druk bezig om dat intern uit te zoeken”, aldus een politiewoordvoerster.