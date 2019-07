In een privézwembad in het dorpje Oosteind, iets ten noordoosten van Breda, is donderdag het stoffelijk overschot van een man aangetroffen. De politie gaat uit van een ongeval, aldus een woordvoerster.

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Onderzoek moet nog uitwijzen hoe lang de man in het water heeft gelegen.