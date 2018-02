Dode in woning Zwolle is vermiste 38-jarige

De dode die zaterdag werd aangetroffen in een woning in Zwolle, is de 38-jarige man uit Zwolle die al bijna twee weken werd vermist. Dit heeft de politie maandag bekendgemaakt. In de vermissingszaak werd op zaterdag al een veertigjarige man aangehouden.

De politie liet zaterdag weten sporenonderzoek te doen in een woning aan de Van Zuijlenware in Zwolle-Zuid. De volgende dag meldde de politie dat er in de woning een stoffelijk overschot was aangetroffen, maar over de identiteit van de dode kon de politie toen nog niets zeggen.

Volgens de politie bevindt het onderzoek zich nog in een eerste fase. Het is onduidelijk wat er is gebeurd. Vragen moeten voor een belangrijk deel door forensisch onderzoek worden beantwoord. De aangehouden verdachte zit nog vast en wordt dinsdag voorgeleid voor de rechter-commissaris.