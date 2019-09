In een huis in Ermelo hebben agenten woensdagavond een dode persoon gevonden. In de woning aan de Magnoliastraat is een 61-jarige man uit de Gelderse plaats als verdachte aangehouden.

„We houden ernstig rekening met een misdrijf”, zegt een woordvoerder, die hoopt in de loop van donderdag met meer informatie over de zaak te komen. De politie doet onderzoek in en om de woning en kan nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer.