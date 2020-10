De 25-jarige man die vorige week werd gevonden in water langs de Markkade in Breda is door een ongeluk om het leven gekomen. Dat meldt de politie op basis van camerabeelden.

De man uit Terheijden werd sinds woensdag 30 september vermist en zijn lichaam werd een week geleden vlakbij zijn auto gevonden. De auto lag in het water en werd vorige week opgetakeld.

De politie zegt niets over wat er precies is gebeurd, maar spreekt van een „noodlottig ongeval”.