Dode in water Breda is vermiste man uit Terheijden

De politie in Breda heeft maandag in het water langs de Markkade het lichaam van een 25-jarige man uit Terheijden gevonden. Het stoffelijk overschot werd vlakbij zijn auto gevonden. De man werd sinds woensdag vermist.

De auto werd maandag eerder op de dag al gevonden. ’s Avonds werd bekend dat het om de 25-jarige gaat. Waardoor de auto in het water terecht is gekomen, is nog niet bekend.

Volgens Omroep Brabant had de man woensdagavond gewerkt in een café in het centrum van Breda. De volgende dag verscheen hij niet op zijn werk. Vrienden hadden zondag gezocht en vonden vlakbij de vindplaats remsporen, aldus de omroep.