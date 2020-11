Een persoon die zondagochtend dood werd aangetroffen in een tuin van een woning in de Jan Wapstraat in Den Haag, is overleden als gevolg van „een noodlottig ongeval”, meldt de politie.

Dat blijkt uit onderzoek dat de politie heeft gedaan naar het overlijden. Gegevens over de identiteit van het slachtoffer zijn niet bekend gemaakt.