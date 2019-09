De politie en brandweer hebben zaterdagmiddag een auto met een lichaam erin gevonden in het Ommerkanaal in Ommen (Overijssel). Mogelijk gaat het om een vermiste vrouw uit Dedemsvaart, maar de politie kan dit nog niet bevestigen.

De politie geeft wel aan dat ze op zoek was naar de vrouw. De auto moet nog worden geborgen. De politie onderzoekt hoe de auto in het water is geraakt en wie het slachtoffer is.