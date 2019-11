Een 35-jarige man uit Hoensbroek is dinsdagavond in het eveneens Limburgse Schinnen om het leven gekomen door een ongeval. Een 34-jarige automobilist uit België is aangehouden, meldt de politie woensdag.

De Belg en het slachtoffer botsten op de Altaarstraat met hun auto frontaal op elkaar. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.