De in een kliko in Edam gevonden dode is een 39-jarige man uit Muntendam. De politie meldde zondagavond dat er geen sprake is van een misdrijf. Wat de precieze doodsoorzaak is, is onbekend. De overleden persoon leidde een zwervend bestaan.

Het stoffelijk overschot werd zondag aan het eind van de ochtend gevonden in de mini-afvalcontainer op een terrein van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan de Schepenmakersdijk.

Lichaam onbekende man of vrouw in kliko Edam