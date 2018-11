De botresten die vorige week waren gevonden in een bos in het Gelderse Hummelo, blijken van een man te zijn die sinds april 2010 vermist werd. Er zijn geen aanwijzingen dat hij om het leven is gebracht en daarom stopt de politie het onderzoek.

Een wandelaar trof de botten aan in een bos aan de Torenallee. Het skelet werd naar het Nederlands Forensisch Instituut gebracht voor het vaststellen van de identiteit.