Het slachtoffer dat in de nacht van zondag op maandag dood werd gevonden in een woning in Culemborg is de 47-jarige bewoonster. Een 31-jarige Culemborger die agenten vertelde dat in de woning aan de Herenstraat een lichaam lag, werd direct aangehouden. Hij zit nog vast op verdenking van moord dan wel doodslag, aldus de politie.