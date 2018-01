Dode in Den Hoorn is bewoner

De man die maandagavond levenloos werd aangetroffen in een woning aan het Kloosterpad in Den Hoorn (Zuid-Holland) is de 59-jarige bewoner. De politie gaat uit van een misdrijf. De drie verdachten die dezelfde avond in de buurt werden aangehouden, zitten nog vast.

Uit een buurtonderzoek en het horen van getuigen is gebleken dat er maandagmiddag mogelijke ruzie was. Enkele uren na deze ruzie troffen agenten de dode aan. Over de achtergrond van wat er is gebeurd, doet de politie nog geen uitspraken. „Dat is allemaal in onderzoek.”

De politie meldde eerder dat de drie arrestanten 37, 40 en 40 jaar oud zijn en uit Delft, Rijswijk en Den Hoorn komen.