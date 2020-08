Een 43-jarige man uit De Lier is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen door een verkeersongeval. De auto waarin hij zat was te water geraakt op de Burgemeester Van der Goeslaan in die Zuid-Hollandse plaats.

Er zaten twee mensen in de auto. Een wist zelf naar de kant te komen. Voor de 43-jarige man kwam de hulp te laat. Het is niet duidelijk waardoor de auto van de weg raakte.