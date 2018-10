Dode in Culemborg slachtoffer van geweld

Het slachtoffer dat in de nacht van zondag op maandag werd gevonden in een woning in Herenstraat in het Gelderse Culemborg, blijkt een vrouw te zijn die door geweld om het leven is gebracht.

De leeftijd en identiteit van de vrouw zijn volgens de politie nog niet bekend.

Het slachtoffer werd omstreeks 01.40 uur in de woning aangetroffen. Surveillerende politiemensen zagen kort daarvoor een 31-jarige inwoner van Culemborg in de buurt van de woning lopen, die de agenten wees op het lichaam van de vrouw in de woning. De man is aangehouden.