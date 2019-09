Het lichaam dat zaterdagmiddag is gevonden in een te water geraakte auto in het Ommerkanaal in Ommen (Overijssel) is van een vrouw uit Dedemsvaart die al een tijd vermist was. Een misdrijf is uitgesloten en het onderzoek is afgesloten, meldt de politie.

De politie en brandweer vonden de auto in het kanaal toen ze op zoek waren naar de vrouw. Zij werd al anderhalve week vermist.