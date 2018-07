De man die zaterdag dood werd gevonden in een woning in Amstenrade (Zuid-Limburg), was 24 jaar oud en kwam uit Portugal. Drie verdachten (23, 24, 44), die op dezelfde dag werden aangehouden, komen eveneens uit dat land.

De vier woonden tijdelijk in het huis aan de Oudestraat. De politie wilde zaterdag alleen kwijt dat het om een geweldsincident ging. Ook maandag bracht de politie niets naar buiten over de doodsoorzaak of de toedracht.