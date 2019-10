Dode Goes niet overleden door vechtpartij

De man die zaterdagavond in Goes dood op straat werd gevonden, is niet overleden als gevolg van een vechtpartij. Dat blijkt uit politieonderzoek.

Getuigen zeiden zaterdag dat ze hadden gezien dat de man eerder op de dag in het centrum van Goes mogelijk ruzie had gehad. Daarom werd een 25-jarige man opgepakt maar hij is nu vrijgelaten. Hij wordt niet meer verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van het slachtoffer.

Maandag is sectie geweest op het lichaam van de dode. Het is nog niet bekend waardoor hij precies is overleden, maar vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen, aldus de politie.