Dode Gilze-Rijen enige inzittende gecrasht toestel

Het dodelijke slachtoffer van de vliegtuigcrash op vliegbasis Gilze-Rijen (Noord-Brabant) was de enige inzittende van het toestel. Het is een 37-jarige vrouw uit Kaatsheuvel, meldt de politie zondag.

Het gaat om een zweefvliegtuig. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Medewerkers van Luchtvaarttoezicht van de Landelijke Eenheid en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek. Ook rechercheurs van de marechaussee doen onderzoek.

Het ongeluk gebeurde op een militaire vliegbasis, maar het betrof een burgervliegtuig. In Nederland hebben meer zweefvliegclubs hun standplaats op militaire vliegvelden. Het slachtoffer was lid van de Gilzer Luchtvaartclub Illustrious. „Wij zijn diep getroffen door het overlijden van een lid van medegebruiker Illustrious bij een zweefvliegtuigongeval op vliegbasis Gilze-Rijen. Hart en medeleven gaan uit naar de dierbaren van de overledene”, reageert het Defensie Helikopter Commando op Twitter.

Zaterdag was er ook een ongeluk met zweefvliegtuigjes. Twee Nederlandse mannen kwamen om het leven nadat zij in de lucht met hun vliegtuigjes tegen elkaar waren gebotst en neergestort. Dat gebeurde in de buurt van het Duitse Dülmen, enkele tientallen kilometers van de Nederlandse grens. Een van de slachtoffers was een 29-jarige man die lid was van Aero Club Salland.