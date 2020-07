Dode gevonden na grote brand in boerderij in Amsterdam-Noord

Na een grote brand in een boerderij in Amsterdam-Noord heeft de brandweer een lichaam gevonden van een nog onbekend persoon. Het stoffelijk overschot werd gevonden in een loods achter de boerderij nadat het vuur was geblust, meldt de brandweer. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek.

De brandweer rukte uit nadat er om 08.20 uur meerdere meldingen kwamen van een uitslaande brand aan de Bloemendalergouw in Amsterdam. Het bleek te gaan om een oude stolpboerderij en gezien de hevigheid van het vuur schaalde de brandweer op naar zeer grote brand. De boerderij, de loods en naastgelegen schuur bleken al snel niet meer te redden. De schade is enorm, aldus de brandweer.

Bij het nablussen kon de brandweer pas naar binnen, waarop het lichaam werd aangetroffen in de loods.