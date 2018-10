Na het blussen van een brand in een woning aan de Noordzeestraat in Lelystad heeft de brandweer daar dinsdagmorgen vroeg een overleden persoon gevonden. De melding van de brand kwam omstreeks half zes binnen bij de brandweer. Die had het vuur snel onder controle.

Het is nog onduidelijk hoe de persoon om het leven is gekomen. De politie onderzoekt de zaak.