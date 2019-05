Na een grote brand in een flatgebouw aan de Rooseveltlaan in Utrecht is in het pand een dode gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekend. De politie onderzoekt of het slachtoffer is omgekomen door de brand.

Drie woningen zijn onbewoonbaar. De brand breidde zich uit naar meerdere etages en daarom waren er veel hulpdiensten aanwezig. Mensen die hun huizen uit moesten, konden elders terecht.