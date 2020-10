Dode gevonden in woning in Den Haag

In een woning in Den Haag is een overleden vrouw gevonden. Een 26-jarige man uit Zoetermeer is aangehouden. Hij zit nog vast en zijn rol wordt onderzocht, meldt de politie.

Het lichaam werd zaterdag aangetroffen in de woning aan de Wognumstraat van een 35-jarige vermiste vrouw. Het lichaam werd door leden van de forensische opsporing gevonden tijdens het onderzoek naar de vermissing van de 35-jarige vrouw.

De politie probeert de identiteit van de dode te achterhalen. Ook wordt de oorzaak van haar overlijden nog onderzocht.