De politie is zaterdag bezig met een technisch onderzoek rond een vijver aan de Doorderweg in Echt (Limburg) waar een passant vrijdagavond het stoffelijk overschot van een man heeft gevonden. Agenten zoeken onder meer met speurhonden de omgeving af. De vijver is afgezet. De politie sluit een misdrijf niet uit.

Het stoffelijk overschot is naar een laboratorium gebracht voor nader onderzoek.