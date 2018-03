Hulpdiensten hebben zondag in een uitgebrande caravan in een bosje bij het Limburgse Wijlre een stoffelijk overschot gevonden. De politie kon nog niets zeggen over de doodsoorzaak.

De caravan stond bij de Krekelbergweg bij het dorpje. Of sprake is van een misdrijf, een ongeval of zelfdoding, is nog onduidelijk.

Nadere bijzonderheden zijn nog niet bekend.