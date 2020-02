Dode gevonden in uitgebrande auto Ravenstein

In een uitgebrande auto is zondagochtend op een bedrijventerrein in het Brabantse Ravenstein een dode aangetroffen. De auto was even daarvoor op een vrachtwagen gebotst, meldt een politiewoordvoerder.

De hulpdiensten werden rond 08.15 uur gewaarschuwd over het incident op bedrijventerrein de Bulk. In de melding werd gesproken over een brandende vrachtwagen. Eenmaal ter plaatse bleek dat er een auto op de vrachtwagen was gebotst. Beide voertuigen stonden in brand. Na het blussen werd in de auto de dode aangetroffen.

Op beeldmateriaal bij diverse media is te zien dat het gaat om een uitgebrande Maserati, maar een politiewoordvoerder wil dit niet bevestigen. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Forensisch specialisten zijn ter plaatse om het incident te onderzoeken. De identiteit van het slachtoffer is nog onbekend. In de vrachtwagen zat voor zover bekend niemand.