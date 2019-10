In een huis aan de Vestdijklaan in Zeist is zondag een overleden man gevonden. Het is een 69-jarige inwoner van Zeist.

De politie onderzoekt of er een verband is met een woninginbraak in dezelfde woning afgelopen nacht en laat ook uitzoeken waardoor de man is overleden. Dat kan enkele dagen duren. De politie roept getuigen op zich te melden.