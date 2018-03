In een woning in het Gelderse Wijchen is woensdagochtend een dode man gevonden. Het stoffelijk overschot werd aangetroffen na een melding dat enkele ruiten van de woning zwartgeblakerd waren.

Volgens de politie is vermoedelijk enkele dagen geleden sprake geweest van een brand, die vanzelf weer is gedoofd. Naar de oorzaak van de brand en de doodsoorzaak van de man wordt nog onderzoek gedaan. Vermoedelijk is het slachtoffer de bewoner van het pand.