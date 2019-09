De stoffelijk overschot dat woensdagmiddag werd gevonden tijdens werkzaamheden in de berm langs de A2 bij Geleen, is van een man. Volgens de politie is hij een natuurlijke dood gestorven.

Het stoffelijk overschot heeft volgens de politie al langere tijd in de berm gelegen, voor het woensdag bij maaiwerkzaamheden werd gevonden. Over de identiteit van de man kan de politie nog niets zeggen.