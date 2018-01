Een persoon is om het leven gekomen door een aanrijding tussen een vrachtwagen en een auto op de N320 in Ingen (Gelderland). Het slachtoffer is een inzittende van de personenauto. De tweede persoon die in dat voertuig zat, raakte zwaargewond.

De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd. Over de oorzaak van het ongeval en de identiteit van de slachtoffers kon de politie nog niets zeggen.