Dode en zwaargewonde door ongeluk in Sommelsdijk

In het Zuid-Hollandse Sommelsdijk (gemeente Goeree-Overflakkee) is zondagavond een 19-jarige automobilist om het leven gekomen toen zijn voertuig tegen een boom botste. Een tweede, ook 19-jarige, inzittende van de auto is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie maandag.

De twee jongemannen reden op de Oudelandsedijk toen de bestuurder van de auto de controle over de stuur verloor. Hoe dat heeft kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken.