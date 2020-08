Op de Gelselaarseweg bij Markelo (Overijssel) is in de nacht van woensdag op donderdag een auto tegen een boom gebotst. Een inzittende is overleden, een andere is zwaargewond geraakt. Nog drie andere inzittenden zijn lichtgewond geraakt.

Het ongeluk was kort na middernacht. Hoe het heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.